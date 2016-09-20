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    Бухаров готов сыграть против «Динамо»

    Нападающий «Ростова» Александр Бухаров, пропустивший матч 7-го тура российской Премьер-лиги против «Краснодара» (1:2) из-за мышечной травмы, готов сыграть в матче Кубка России против московского «Динамо». Об этом заявил пресс-аташе ростовского клуба Иван Бодылевский.

    «Сегодня Бухаров тренировался в общей группе. По медицинским показателям сыграть против «Динамо» ему ничего не мешает. А выйдет ли он на поле, будет решать тренерский штаб», – сказал Бодылевский.

    Матч между «Динамо» и «Ростовом» состоится 21 сентября, начало встречи в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.09.2016 13:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +12

      muromen 21 сентября 2016, 09:11

      Лучше вообще не приезжать, технарь 3-0, и пусть радуются ЛЧ.

      -2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 20 сентября 2016, 17:45

      Надо Ростову серьезно отнестись к Динамо и играть только на победу.....бороться за кубок тоже необходимо)))

      1
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      Рейтинг: +11

      boing 20 сентября 2016, 17:09

      Ростов готовится к обороне опять?))

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 20 сентября 2016, 15:48

      Интересно какая задача? Серьезно участвовать в кубке или для галочки?

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 20 сентября 2016, 15:20

      Они че,основной состав решили выпустить?Отправили бы лучше молодежку.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Yurok161 20 сентября 2016, 17:11

      Отправят молодёжку и Бухарова)))

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > андрей андреев 20 сентября 2016, 17:43

      Защитников стоило бы отправить,для сыгранности.А остальным тренироваться на базе.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Yurok161 20 сентября 2016, 18:12

      Точно

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