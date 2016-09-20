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    Григорян: «У меня будет хороший шанс проверить потенциал своей команды в матче со «Спартаком»

    Главный тренер «СКА-Хабаровск» Александр Григорян назвал «Спартак» самым серьезным соперником в своей карьере. Напомним, что именно московский клуб будет противостоять «СКА-Хабаровску» в 1/16 финала Кубка России.

    – «Спартак» – пока самый серьезный соперник в вашей тренерской карьере?

    – Конечно, к своим годам уже планировал работать с командой Премьер-лиги и выступать в Лиге чемпионов. При этом не могу сказать, что у меня как-то плохо складывается – ведь воплотил в жизнь самую безумную мысль.

    – Это какую же?

    – Перешел из мужского футбола в женский и выиграл там все. А затем совершил еще более безбашенную штуку – вернулся обратно. Но дальше все как-то застопорилось. Теперь у меня будет хороший шанс проверить потенциал своей команды в матче со «Спартаком». Если уйти от иронии, с которой начался наш разговор, то моя задача в предстоящей встрече – на 100 процентов использовать на поле возможности своих футболистов, как бы банально это ни звучало. Выбрать, оптимальную тактику, выжать из ребят максимум.

    – Миссия выполнима?

    – Конечно. Промес, Попов, Зе Луиш, Фернанду, Боккетти, Глушаков, Зобнин, Кутепов, Ребров – это не просто набор исполнителей высокого уровня. Этот коллектив неслучайно идет на первом месте в РФПЛ. Сейчас нужно говорить об очень организованном – как в атаке, так и обороне – и быстром «Спартаке». Будет интересно найти решения, которые позволят победить москвичей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.09.2016 09:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +49

      Kuhonnik 20 сентября 2016, 20:13

      Решение одно- автобус как всегда

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 20 сентября 2016, 16:29

      Хотел бы пожелать Спартаку недопустить недооценки соперника и удачи Спартаку.

      1
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      Рейтинг: +236

      Pilottt 20 сентября 2016, 13:20

      Непростая игра будет, Спартак вперед!!!

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 сентября 2016, 13:07

      Удачи "СКА-Хабаровск" и дёрните хрюшек.

      -3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 сентября 2016, 10:32

      Рассмешила самоуверенность.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG > Диктор 20 сентября 2016, 12:57

      Как бы после игры грустить не пришлось.

      0
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