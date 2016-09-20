Боатенг: «Скорее всего, смогу сыграть против «Герты»

Защитник «Баварии» Жером Боатенг может сыграть в матче 4-го тура чемпионата Германии с берлинской «Гертой». Напомним, что футболист уже вернулся к тренировкам в общей группе.

«Посмотрим, какими будут мои ощущения на ближайших тренировках. Скорее всего, я смогу выйти на поле в этой игре. Правда, не могу с уверенностью сказать, что смогу играть все 90 минут», — сказал Боатенг телеканалу «Баварии».

Боатенг травмировался травму в полуфинальном матче чемпионата Европы с Франциией (0:2). Матч «Баварии» и «Герты» пройдет 21 сентября.