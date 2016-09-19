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    Кокорин: «Если в сборной не появляются сильные игроки, то зачем нужен лимит?»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, нужен ли лимит на легионеров в российском футболе.

    — Нужен ли российскому футболу лимит на легионеров?

    — Лимит направлен на то, чтобы большее количество сильных российских игроков появлялось в сборной страны. Если этого не происходит, то зачем тогда нужен лимит? В таком случае, наверное, от лимита лучше отказаться. С другой стороны, клубы покупают только сильных легионеров, а из-за этого растет уровень чемпионата. Хотя лично я за то, чтобы в российских клубах играло больше наших ребят.

    Источник: ТАСС

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    19.09.2016 17:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +382

      лёха72 19 сентября 2016, 23:39

      ну тупойййййй.керж номер 2 стрелок по воробьям

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 сентября 2016, 20:42

      Дурашка, если не будет лимита, то кому ты будешь нужен, да ещё и по такой цене?

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 19 сентября 2016, 18:13

      ну тогда бы кокоши не было в нашем чемпионате, бухал бы в кабаке....а так лямы получает.... латиносы молодые бегали бы за небольшие деньги и нам приятнее смотреть было

      4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 сентября 2016, 18:12

      что то сегодня Кукошкин раздухарился только его одного и слышно, а вечером опять косячить будет

      1
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      Рейтинг: +58

      sancool1 19 сентября 2016, 17:14

      зачем - зачем) что бы ты играл, Кокорин) а то с твоей игрой и без лимита никуда не попасть)

      4
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров > Зенит оле оле ола 19 сентября 2016, 17:25

      ты еблан

      0
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