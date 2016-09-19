Сергей Петров: «Буду хорошо играть за «Краснодар» – буду вызываться в сборную»

Защитник «Краснодара» Сергей Петров выразил надежду, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов и дальше будет вызывать его в национальную команду.

– Говорили с Черчесовым о твоем будущем в сборной?

– Нет, но тут и так все понятно. Все зависит от меня. Буду хорошо играть за клуб – буду вызываться в сборную. Но и там нужно тоже демонстрировать соответствующий уровень игры, доказывать на поле свою состоятельность.

– Несколько лет назад в одном из интервью ты сказал, что твоя ближайшая цель – попасть в национальную сборную России. Этой цели ты уже достиг. Какой будет следующая?

– Я бы не сказал, что достиг цели. Один вызов еще ничего не значит. Нужно продолжать работать, каждый день отдаваться полностью на тренировках, в играх, чтобы приглашения в сборную стали регулярными. Так что, можно сказать, что я сделал только первый шаг к этой цели и продолжаю к ней идти.