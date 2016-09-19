Фред: «Победа над «Ворсклой» добавляет уверенности»

Полузащитник «Шахтера» Фред остался доволен и минимальной победой своей команды над «Ворсклой», отметив сложности, с которыми столкнулись «горняки».

«Думаю, самое важное в сегодняшнем матче – это победа. Да, были возможности забить еще, но, к сожалению, немного не повезло. Сейчас у нас отрыв от «Динамо» в шесть очков, мы находимся на первом месте в чемпионате. Все это добавляет уверенности на последующие поединки. И пусть это будут победы со счетом 1:0, но они все равно приносят нам по три очка.

Что касается именно этого матча с «Ворсклой», то результат показывает, какой была игра. Она была сложной. В концовке соперник предпринял попытку спасти встречу, но мы концентрированно провели последние минуты и добились очень важной гостевой победы. Нет, мы не собираемся расслабляться и останавливаться на достигнутом. Мы должны держать ритм, в котором сейчас находимся. Должны продолжать показывать такой же футбол, как сегодня. Будем играть на победу в любом положении, поскольку хотим оторваться от ближайшего преследователя еще больше», – заявил Фред.

Напомним, что матч «Ворскла» – «Шахтер» закончился со счетом 0:1.