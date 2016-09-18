Гарсия может сменить де Бура во главе «Интера»

Бывший главный тренер «Ромы» Руди Гарсия может возглавить «Интер» и сменить на посту главного тренера Франка де Бура. Сообщается, что 52-летний специалист встретился с представителями миланского клуба и провел переговоры.

Напомним, ранее сообщалось, что де Бур, возглавивший команду в начале нынешнего сезона, может быть отправлен в отставку, если «Интер» потерпит поражение в матче 4-го тура Серии А против «Ювентуса». На данный момент черно-синие занимают в турнирной таблице чемпионата Италии 12-е место.