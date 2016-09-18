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  • Игорь Денисов: «Прошу прощения, что не удается набрать форму»

Игорь Денисов: «Прошу прощения, что не удается набрать форму»

18 сентября 2016, 00:00
28

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов после поражения в матче седьмого тура РФПЛ против «Уфы» попросил прощения за плохую игровую форму.

«Прошу прощения у ребят, у руководителей клуба, у тренера за то, что мне никак не удается набрать форму, дело во мне самом. Травма выбила меня из колеи. Я очень много работаю, но никак не получается играть так, как я умею, мне доверяют, а я подвожу. Я стараюсь, но еще далек от того Денисова, который радовал болельщиков.

Я провел два матча, и сегодня нам вновь не удалось победить. У соперника не было моментов, гол мы забили сами себе, плюс к этому не реализовали пенальти. Фарт был не на нашей стороне.

Готов быть запасным – главное, чтобы команда побеждала. А я буду работать, чтобы встать на ноги и снова показывать все, на что способен. Я благодарен людям, которые переживают и верят в меня», – сказал Денисов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Уфа Денисов Егор
Комментарии (28)
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Aztec58
1474147214
Ага, короче, прошу поверить мне на слово и не снимать с довольствия.
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cska-62
1474148897
Когда вспоминаешь, как он устроил бучу по поводу зарплаты самого ХАЛКА, то даже не знаешь уже, плакать или смеяться?!
Ответить
zarsm
1474149513
Видать недоплатили
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иван маташов
1474162599
AKufkkjhb
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eleng
1474170791
Зачем это вообще, или там Индийское кино снимают, теперь по-идеи должен Чорлука сказать: " Нет Гарик, это я во всем виноват." Потом должен выйти Сёмин и что типа того... Потом все плачут, а в конце - танцы!!!! Блин, эти псевдо-статьи просто бесят. Денисову нужно не ныть а доказывать клубу и болельщикам профпригодность. Удачи Локомотиву!
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Фан666
1474174451
Ошибка Семина. Если человек не готов нечего на игру его ставить
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hjvfybcn
1474176042
Не выполняешь работы- нет зарплаты! Все просто, все как у всех)
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RedWhiteFans2
1474177632
Как запел мятежник. Совсем с бабульками хреново наверное.
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порт
1474178044
Пусть зарплату подымают, а иначе не видать удачи.
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Томь вперёд
1474180556
Смешно слышать подобную речь от человека который уже давно всем дал понять что его интересуют только деньги!
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