Игорь Денисов: «Прошу прощения, что не удается набрать форму»

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов после поражения в матче седьмого тура РФПЛ против «Уфы» попросил прощения за плохую игровую форму.

«Прошу прощения у ребят, у руководителей клуба, у тренера за то, что мне никак не удается набрать форму, дело во мне самом. Травма выбила меня из колеи. Я очень много работаю, но никак не получается играть так, как я умею, мне доверяют, а я подвожу. Я стараюсь, но еще далек от того Денисова, который радовал болельщиков.

Я провел два матча, и сегодня нам вновь не удалось победить. У соперника не было моментов, гол мы забили сами себе, плюс к этому не реализовали пенальти. Фарт был не на нашей стороне.

Готов быть запасным – главное, чтобы команда побеждала. А я буду работать, чтобы встать на ноги и снова показывать все, на что способен. Я благодарен людям, которые переживают и верят в меня», – сказал Денисов.