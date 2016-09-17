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    Родионов: «Дай бог совместными усилиями довести Кутепова до сборной России»

    Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов подчеркнул, что не стоит перехваливать за стабильную игру защитника красно-белых Илью Кутепова. По его словам, 23-летнему игроку предстоит еще много над чем поработать.

    – Вопрос по Кутепову. Он уже футболист основы и продолжает прогрессировать. Не боитесь, что возможен спад из-за излишней похвалы?

    – Так хвалите же вы! Я, к примеру, этого не делаю. Ни слова про него не сказал. Да, он молодец, что оказался в стартовом составе, прошел несколько ступеней в нашей структуре, растет. Но Илье еще много над чем нужно работать. И в Оренбурге мы это видели. Дай бог, чтобы все вместе довели его до сборной России.

    – Уже, в принципе, довели.

    – Пока еще – не полноценно. Опять же, не надо его хвалить чересчур. Критиковать тоже можно и нужно, но только по делу, за ошибки. Нельзя уничтожать молодых людей за плохие действия и превозносить до небес в случае хорошей игры – это две крайности. Они приводят к проблемам.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.09.2016 15:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 сентября 2016, 16:48

      Игрок в сборной России в защите, вообще не показатель класса...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 сентября 2016, 16:36

      Все правильно сказал.

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