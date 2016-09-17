Бавин: «В «Лейрии» португальцы любили петь на всю раздевалку песню Евдокимова «Фантазер»

Бывший полузащитник «Лейрии» Юрий Бавин, ныне выступающий за «Зенит-2», заявил, что его экс-партнеры по португальскому клубу любили ругаться русским матом и исполнять на всю раздевалку песню «Фантазер». Напомним, хавбек выступал за «Лейрию» с 2014 по 2015 год.

– Португальцев русскому мату научили?

– Как португальцы учили русский язык, и как мы учили португальский – то еще приключение. Конечно, они матерились по-русски, а уж как им нравилась песня Евдокимова «Фантазер»! Мы ее включали на всю раздевалку, и полкоманды пело ее.

Полное интервью с Юрием Бавиным можно прочитать здесь.