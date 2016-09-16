УЕФА отменит красную карточку Верратти

УЕФА принял решение отменить красную карточку полузащитнику «ПСЖ» Марко Верратти, которую тот получил в концовке матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:1).

Посмотрев повторы эпизода, в УЕФА пришли к выводу, что желтая карточка, которая привела к удалению итальянца, должна быть переписана на защитника «ПСЖ» Маркиньюса, толкавшего нападающего «Арсенала» Оливье Жиру.

Таким образом, дисквалификация Верратти отменена и он сможет сыграть в следующем поединке Лиги чемпионов.