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    Глушаков: «Нужна победа»

    Травмированный полузащитник «Спартака» Денис Глушаков пожелал удачи команде, которая в рамках 7-го тура российской Премьер-лиги встретится с «Оренбургом». Игра пройдет сегодня в Оренбурге в 17:00 по московскому времени.

    Напомним, что кроме Глушакова в этой встрече не сможет принять участие Лоренсо Мельгарехо. У Глушакова микротравма мышц правого бедра, у Мельгарехо – ушиб коленного сустава.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    16.09.2016 13:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 16 сентября 2016, 18:12

      Победа всем нужна ) А вот не захочет Газовик под Спартак ложиться... И что?

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 16 сентября 2016, 16:01

      Теперь с такой невероятной потерей все обнервничались. Точно победят.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 сентября 2016, 14:40

      Только победа и ни как ни иначе.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      Kareon 16 сентября 2016, 14:01

      А кто это с ним на фотке? Мельгарехо что ли?

      0
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      ...
      Рейтинг: +381

      fadda > Kareon 16 сентября 2016, 15:30

      Пуп Баба Диоп

      0
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      Рейтинг: +236

      Pilottt 16 сентября 2016, 13:37

      Согласен!!!

      -1
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