Глушаков: «Нужна победа»

Травмированный полузащитник «Спартака» Денис Глушаков пожелал удачи команде, которая в рамках 7-го тура российской Премьер-лиги встретится с «Оренбургом». Игра пройдет сегодня в Оренбурге в 17:00 по московскому времени.

Напомним, что кроме Глушакова в этой встрече не сможет принять участие Лоренсо Мельгарехо. У Глушакова микротравма мышц правого бедра, у Мельгарехо – ушиб коленного сустава.