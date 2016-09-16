Глушаков: «Нужна победа»

Победа всем нужна ) А вот не захочет Газовик под Спартак ложиться... И что?
Травмированный полузащитник «Спартака» Денис Глушаков пожелал удачи команде, которая в рамках 7-го тура российской Премьер-лиги встретится с «Оренбургом». Игра пройдет сегодня в Оренбурге в 17:00 по московскому времени.
Напомним, что кроме Глушакова в этой встрече не сможет принять участие Лоренсо Мельгарехо. У Глушакова микротравма мышц правого бедра, у Мельгарехо – ушиб коленного сустава.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает