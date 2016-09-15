Зидан: «Это «Реал»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал исход матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Спортинга» (2:1). Оба гола мадридцы забили в концовке встречи.

«Это «Реал», и мы знаем, что можем изменить положение вещей за одну минуту. Игроки приложили огромные усилия и были вознаграждены», – сказал Зидан.

Также он прокомментировал выход на замену Альваро Мораты и Хамеса Родригеса, которые организовали победный гол.

«Иногда нужно вносить изменения, и мы все сделали правильно. Если делаешь замену, то на это должна быть какая-то причина. В этот раз все сработало хорошо», – сказал Зидан.