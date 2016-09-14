Глушаков не принял участие в тренировке «Спартака». Маурисио вернулся в общую группу

«Спартак» продолжает подготовку к матчу 7-го тура чемпионата России против «Оренбурга». На следующий день после воскресного победного матча с «Локомотивом» (1:0) Массимо Каррера не предоставил футболистам «Спартака» выходного.

В сегодняшней тренировке не принял участия Денис Глушаков. У полузащитника диагностировано микроповреждение мышц бедра. А защитник Евгений Макеев пока продолжает работать по индивидуальному плану. Но в числе тех, кто тренировался в общей группе, можно было увидеть бразильского защитника Маурисио.

Матч 7-го тура российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Оренбургом» состоится 16 сентября. Начало матча в 17:00 по московскому времени.