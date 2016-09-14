Чалханоглу: «ЦСКА действительно опасная команда»

Полузащитник «Байера» Хакан Чалханоглу поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА. По словам футболиста, кое-что о сопернике немцам известно и они попытаются воспользоваться этими знаниями.

«Кое-что знаю о сопернике. ЦСКА постоянно играет в Лиге чемпионов, а значит, находится в Европе на виду. Это действительно опасная команда. В последние дни мы много смотрели, анализировали, в какой форме находится ЦСКА, наш тренер многое нам показал, объяснил, как против москвичей играть. Только секретов я вам не открою», – заявил турецкий полузащитник.