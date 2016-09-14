Владлен Юрченко: «Байер» превосходит ЦСКА в скорости»

Украинский полузащитник «Байера» Владлен Юрченко, пропускающий матч группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА из-за травмы, поделился ожиданиями от игры. По словам футболиста, немецкая команда превзойдет ЦСКА в скорости, а матч закончится со счетом 2:0 или 3:0 в пользу леверкузенцев.

«У нас хорошие шансы на победу. Вообще считаю, что «Байер» сильнее ЦСКА. Думаю, мы выиграем – 2:0 или 3:0. В чем сильнее? В скорости. «Байер» наверняка будет держать высокий темп с самого начала. В этом ЦСКА будет уступать. Похьянпало? У него отлично поставленный удар, может бить чуть ли не с любой позиции. Много работает над этим на тренировках. Если Йоэль выйдет в составе, ЦСКА надо его опасаться. И остальных игроков «Байера» тоже. Жаль, что Беллараби не сыграет из-за травмы – он один ключевых игроков», – сказал хавбек немецкой команды.