Раньери: «Хочу поделиться закулисной информацией про лето 2007 года»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери рассказал о том, что мог возглавить «Манчестер Сити» в 2007 году.

«Хочу поделиться кое-какой закулисной информацией о лете 2007 года. «Манчестер Сити» собирался пригласить меня, но новый владелец отложил финальные переговоры. Это дало возможность «Ювентусу» вступить в игру, а такому клубу нельзя отказать.

В любом случае, скажу честно, я был рад вернуться в АПЛ. Это был приоритетный для меня вариант», – сказал Раньери.

Добавим, что специалист возглавлял «Ювентус» с 2007 года по 2009, а главным тренером «Манчестер Сити» в 2007 стал Свен-Горан Эрикссон.