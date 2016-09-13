Канунников: «С «Зенитом» нужно будет использовать каждый момент»

Нападающий «Рубина» Максим Канунников поделился впечатлениями о первой победе в чемпионате над «Уралом» (3:1), а также предположил, как будет складываться игра 7-го тура российской Премьер-Лиги против «Зенита».

«Надо выбираться вверх таблицы. Первый шаг есть. Хочется улучшать игру еще. Если сейчас будем говорить, что «Рубин» вернулся, это неправильно. Нужно основательно подходить к каждой игре, каждый момент доводить до логического завершения. Уверен, что «Зенит» нам не даст создать столько шансов, нужно будет использовать любой момент. Видно, что они набирают ход, с каждой игрой выглядят увереннее, поэтому матч будет интересным», – сказал форвард.