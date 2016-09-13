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    Мутко: «Препятствовать Шейдаеву в смене гражданства РФС не мог»

    Министр спорта России, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировал смену гражданства нападающего «Трабзонспора» Рамиля Шейдаева с российского на азербайджанское. По словам Мутко, РФС не мог препятствовать футболисту в этом процессе.

    «Вы очень правильно озабочены проблемой смены спортивного гражданства футболистами. Но задайте вопрос Шейдаеву, его родителям. Мы не можем препятствовать. У нас очень многие меняют гражданство. К сожалению, это выбор людей, мы не можем их переубедить. Он сделал этот выбор вместе с родителями. Это же не как в армию призвать», – заявил министр спорта России.

    Источник: ТАСС

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    13.09.2016 13:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +549

      Жентус 15 сентября 2016, 06:35

      В России нету молодежи... Еще бы, она же гражданство меняет, у нас в сборную только от 26 попадают...

      0
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 13 сентября 2016, 23:17

      "Вы очень правильно озабочены проблемой смены спортивного гражданства футболистами"... ЧТО БЛ.ДЬ !? ВЫ ОЗАБОЧЕНЫ? НЕ НАДО ПИЗД.ТЬ ! В нашу сборную несколько иностранцев привёл, а тут видите ли его беспокоит что-то ... Паразит.

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 13 сентября 2016, 20:04

      Я так понимаю, он за сборную России не заигран? Тогда его понять можно.

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