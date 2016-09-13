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    Генеральный директор «Кубани» опроверг информацию о бойкоте тренировок

    Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка опроверг информацию о том, что футболисты команды бойкотируют тренировки из-за задолженностей по зарплате. Ранее в ряде СМИ появилась информация, согласно которой футболисты краснодарского клуба не тренировались в понедельник по причине шестимесячной задержки зарплаты.

    «Эта информация не соответствует действительности. Команда сегодня проводит тренировку, вчера игроки также тренировались. Есть небольшие долги, мы работаем над их погашением», – заявил Крапивка.

    После 12 туров Футбольной национальной лиги «Кубань» занимает 14 строчку в турнирной таблице.

    Источник: ТАСС

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    13.09.2016 13:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 сентября 2016, 14:20

      Похоже, втордив ждёт "Кубань"!

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