Фигу: «В «Барселоне» мне удалось стать тем, кем я был как профессионал»

Бывший полузащитник«Барселоны» и мадридского «Реала» Луиш Фигу отметил, что не намерен отрицательно высказываться в адрес каталонского клуба, о котором у португальца лишь положительные воспоминания.

«Вы не услышите от меня отрицательных слов о «Барселоне». Не имеет значения, как я завершил в этой команде карьеру. Я провел замечательные годы в каталонском клубе, за которые смог значительно прогрессировать. В «Барселоне» мне удалось стать тем, кем я был как профессионал. Только хорошо вспоминаю о команде», – заявил Фигу.