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    Митрофанов: «Зенит» заплатил за Новосельцева гораздо меньше 10 миллионов»

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов опроверг информацию о том, что петербургский клуб приобрел защитника Ивана Новосельцева у «Ростова» за 10 миллионов евро.

    — Как сообщил всезнающий портал transfermarkt, за Новосельцева заплатили 10 миллионов евро. Он стоит этих денег?

    — Не всегда появляющаяся на подобных порталах информация является верной. Сумма, которую мы заплатили за Новосельцева, гораздо меньше. В контракте защитника были достаточно скромные «отступные».

    — Кандидатура Новосельцева была предложена новым главным тренером «Зенита»?

    — Луческу попросил предоставить информацию обо всех российских центральных защитниках, лично просмотрел огромное количество матчей и согласился, что лучший из них и потенциально способный перейти на новый уровень — Новосельцев. Новый наставник просил именно российского футболиста на эту позицию. Учитывая существующий лимит на легионеров, ставя россиянина в центр обороны, тренер имеет большую вариативность на других позициях. Сам Новосельцев выказал огромное желание перейти в «Зенит», мы связались с «Ростовом» — и трансфер состоялся.

    — С пятилетним контрактом для Ивана Новосельцева не рисковали?

    — С одной стороны, пятилетний контракт, с другой — весьма адекватные требования игрока по зарплате, с третьей — центральный защитник-россиянин, который быстро прогрессирует, и нет оснований полагать, что он остановится в росте.

    — Не видите проблем для Новосельцева в разнице тактических схем клубов, по которым играют «Зенит» и «Ростов»?

    — Проблему видим, но мы ведь не приобретали Новосельцева как полную замену Гараю. Конечно, Эсекьель — более сильный футболист. Самое главное, что это понимает главный тренер. Он знает, что необходимо будет вписать новичка в командную игру. Игровые качества Новосельцева главного тренера устроили.

    Источник: Life

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    12.09.2016 20:50
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +988

      опус 2 13 сентября 2016, 18:28

      Сегодня сообщили ,что за 8 лямов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      Леонид К.. 13 сентября 2016, 05:09

      Это Витцель от питерских помещиков бесплатно уйдёт. Даже коробки доширака не будет... а господин Митрофанов точной суммы так и не назвал... скромный...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 сентября 2016, 03:26

      Однако продешевили.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 13 сентября 2016, 00:00

      Получше Берез с Игнашем как бы там ни было.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 12 сентября 2016, 22:24

      3,14здабол...Что-же тогда не уточняешь сколько заплатили?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 12 сентября 2016, 21:27

      Время покажет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      sdg34dc 12 сентября 2016, 21:11

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://2qu.ru/nossmoke

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 12 сентября 2016, 21:00

      Поглядим), толк должен быть

      3
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