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  • Гацкан: «Попадание «Ростова» в группу ЛЧ – это чудо, а выход из нее станет космосом»

Гацкан: «Попадание «Ростова» в группу ЛЧ – это чудо, а выход из нее станет космосом»

12 сентября 2016, 17:30
17

Хавбек «Ростова» Александр Гацкан отметил, что желто-синие рады возможности сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов с такой командой как «Бавария». По словам игрока, дончане хотят проверить свой уровень на фоне команды такого калибра. Напомним, завтра «Ростову» предстоит встреча с мюнхенцами в рамках первого тура. Начало – в 21:45 мск.

– Хорошая команда, звезды. Нам надо очень и очень серьезно готовиться. И в каждом эпизоде на поле отдаваться по максимуму.

– Подпишетесь под словами Леонида Слуцкого трехлетней давности: «Бавария» – это космос»?

– Космос и есть.

– Что в таком случае «Ростов»?

– А «Ростов» – это ракета, которая может покорить космос!

– У «Баварии» есть уязвимые места?

– У всех команд они есть.

– Стилистически команда изменилась после замены Гвардиолы на Анчелотти?

– Радикальных изменений пока не заметил. Плюс-минус так же и играют. Через Нойера – чик-чик – катают мяч, ищут свободные коридоры и ловят моменты.

– Футболисты ЦСКА были не рады повторной встрече с «Баварией». А как вы восприняли жребий группового турнира?

– А мы были очень рады! Хотели получить в соперники сильные команды – и их посмотреть, и свой уровень на таком фоне проверить.

– Выход «Ростова» из такой группы в плей-офф станет чудом?

– Мы уже совершили чудо. Если выйдем из группы, это точно будет космос!

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Ростов Гацкан Александр
Комментарии (17)
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a-rakhmatov
1473691005
Гацкан, в чем проблема?!....слетай в космос, только ради Бога перестань фолить и удаляться вдесятером Баварию вам трудно будет одолеть, удачи Ростову!!!
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Legioner-05
1473691932
Желаю покорить Ростову это космос и перелететь его!!!)))
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KalterJax
1473692181
Главное просто сыграть достойно, как это Ростов уже делает в последнее время и не опуститься ниже собственной планки) а выйграет или проиграет это дело второе) даже реал или барселона не могут себе гарантировать не то что победу, а даже ничью с баварией, что уж говорить о Ростове
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Garrincha58
1473693442
Гацкан чудес не бывает, а до космоса вам как до Луны
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семечкин
1473696047
"ОЧЕНЬ РАДЫ ОНИ БЫЛИ"... не думаю, что Ростов обрадовался так уж сильно, до "очень рады".... просто огрести от "Баварии" может любой клуб и эта "очень радость" не даст Ростову в любом случае выглядеть щеночком, обожравшимся греческих маслин до диареи)))) УДАЧИ КУРБАНУ БЕКИЕВИЧУ И ВСЕМ ЕГО "РАЗБОЙНИКАМ"!!!!!!
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андрей андреев
1473697525
Всё бывает...Не самая сильная Португалия(а точнее слабенькая) выиграла Евро
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1bear
1473698819
...в ЛЕ с третьего места - это успех и "потолок"на данный момент...
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vgarakh
1473755850
Ростов выйдет из группы
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