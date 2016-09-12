Гацкан: «Попадание «Ростова» в группу ЛЧ – это чудо, а выход из нее станет космосом»

Хавбек «Ростова» Александр Гацкан отметил, что желто-синие рады возможности сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов с такой командой как «Бавария». По словам игрока, дончане хотят проверить свой уровень на фоне команды такого калибра. Напомним, завтра «Ростову» предстоит встреча с мюнхенцами в рамках первого тура. Начало – в 21:45 мск.

– Хорошая команда, звезды. Нам надо очень и очень серьезно готовиться. И в каждом эпизоде на поле отдаваться по максимуму.

– Подпишетесь под словами Леонида Слуцкого трехлетней давности: «Бавария» – это космос»?

– Космос и есть.

– Что в таком случае «Ростов»?

– А «Ростов» – это ракета, которая может покорить космос!

– У «Баварии» есть уязвимые места?

– У всех команд они есть.

– Стилистически команда изменилась после замены Гвардиолы на Анчелотти?

– Радикальных изменений пока не заметил. Плюс-минус так же и играют. Через Нойера – чик-чик – катают мяч, ищут свободные коридоры и ловят моменты.

– Футболисты ЦСКА были не рады повторной встрече с «Баварией». А как вы восприняли жребий группового турнира?

– А мы были очень рады! Хотели получить в соперники сильные команды – и их посмотреть, и свой уровень на таком фоне проверить.

– Выход «Ростова» из такой группы в плей-офф станет чудом?

– Мы уже совершили чудо. Если выйдем из группы, это точно будет космос!