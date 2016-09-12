Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пятницкий: «Аленичев причастен к нынешнему первому месту «Спартака»

    Бывший хавбек «Спартака» Андрей Пятницкий считает, что экс-наставник красно-белых Дмитрий Аленичев причастен к нынешнему лидерству в таблице подопечных Массимо Карреры. По его мнению, московский клуб сможет удержать заданный темп вплоть до перерыва на зимние «каникулы».

    «Спартак» вполне сможет удержать заданный темп до зимней паузы в чемпионате. Мы видим, как красно-белые прибавляют от игры к игре. К тому же подопечных Карреры ничто не отвлекает от внутреннего первенства после вылета из Лиги Европы. Это дает возможность сосредоточиться на РФПЛ.

    Не думаю, что первое место «Спартака» – это заслуга только Массимо Карреры. Команду к сезону готовил Дмитрий Аленичев. Однако смена тренера, очевидно, привела «Спартак» к позитивным последствиям», – отметил Пятницкий.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2016 16:36
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 12 сентября 2016, 23:46

      Да уж, Каррера ещё десяток официальных матчей не сыграл, а Аленичев уже только ПРИЧАСТЕН. Посмотрим что будет, если неудачная серия пойдёт у Карреры.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Kareon 12 сентября 2016, 17:53

      Нехватает Аленичева и Титова на скамейке согласен бледналиции стояли и незнали что им делать как ход матча изменить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 12 сентября 2016, 17:37

      Конечно, причастен... Своим отсутствием...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse > cska-62 12 сентября 2016, 20:55

      Ты точно за ЦСКА топишь? Что-то у меня сомнения появляться начали.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Apocalypse 12 сентября 2016, 22:39

      А я ни за кого не "топлю"! Читай профиль. Там всё честно и откровенно написано. Равно как и то, что я болельщик ЦСКА с времён, когда тебя не было даже в проекте... Это не в обиду тебе сказано, это констатация факта... И так называемых "фанатов" (на самом деле - фетишистов) в моём поколении было очень мало, а вот болельщиков - много! Мельчает мир... :-)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > VVM1964 13 сентября 2016, 11:11

      Физподготовка в большей части зависит от тренера по физподготовке и от самих игроков, а не от Главного... А вот разрывы в линиях Каррера ликвидировал, сделав игру команды зрелищной, цельной и сбалансированной. И к каждому матчу он стал выставлять состав разный, в зависимости от соперника. Тем же Джано или Попову даже после ярко проведённых матчей не гарантировано место в основе на следующий матч, что совершенно правильно. Схемы игры у Карреры на матчи тоже разные, как явно разные установки им даются каждому футболисту на игру. Ну а психология и морально-волевые качества у игроков могли измениться больше не от поведения главного тренера на тренерской скамейке или в раздевалке, а от того, что они увидели, что у них получается цельная игра! И они могут побеждать и побеждать! Вечно это продолжаться, конечно, не будет, но и беспомощными красно-белые тоже уже не будут при Каррере, как это было неоднократно при Аленичеве с серьёзными соперниками в РФПЛ. Проигрывать ведь тоже можно достойно, показывая приличного уровня игру.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 12 сентября 2016, 16:55

      А что же вы с ним так?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 сентября 2016, 16:43

      Ладно, засчитайте ему "голевой" пас.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      ViktorMG 12 сентября 2016, 16:42

      Так пока ничего необыкновенного нет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11