Мюллер: «Ни о какой недооценке «Ростова» и речи быть не может»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер подчеркнул, что мюнхенцы ни в коем случае не испытывают шапкозакидательских настроений накануне поединка с «Ростовом» в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов. Также игрок отметил, что команда испытывает голод к победам в турнирах всех уровней.

«Наше отношение к «Ростову» очень серьезное. Ни о каких шапкозакидательских настроениях речи не идет вовсе. «Бавария» испытывает голод к победам в турнирах всех уровней.

Ротация состава – это не новшество. Он насчитывает 23 футболиста, включая множество игроков топового уровня. У нашей команды хороший настрой. Сезон только начался, и мы еще не испытывали каких-либо глобальных проблем». – цитирует Мюллера Deutsche Welle.

Напомним, встреча состоится завтра, 13 сентября и начнется в 21:45 мск.