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  • Мюллер: «Ни о какой недооценке «Ростова» и речи быть не может»

Мюллер: «Ни о какой недооценке «Ростова» и речи быть не может»

12 сентября 2016, 16:28
17

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер подчеркнул, что мюнхенцы ни в коем случае не испытывают шапкозакидательских настроений накануне поединка с «Ростовом» в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов. Также игрок отметил, что команда испытывает голод к победам в турнирах всех уровней.

«Наше отношение к «Ростову» очень серьезное. Ни о каких шапкозакидательских настроениях речи не идет вовсе. «Бавария» испытывает голод к победам в турнирах всех уровней.

Ротация состава – это не новшество. Он насчитывает 23 футболиста, включая множество игроков топового уровня. У нашей команды хороший настрой. Сезон только начался, и мы еще не испытывали каких-либо глобальных проблем». – цитирует Мюллера Deutsche Welle.

Напомним, встреча состоится завтра, 13 сентября и начнется в 21:45 мск.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Бавария Ростов Мюллер Томас
Комментарии (17)
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vgarakh
1473687279
Не испытывали проблем? В игре с Ростовом испытаете и молодец, что так серьезно относишься к незнакомой команде.
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FanatSerj
1473689628
Ааааааааааааа ребята все пропало, это был главный план Ростова, то что его сильно недооценят ))))))
Какая падла им рассказала?
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MEHROJ ЗЕНИТ
1473690022
Посмотрим
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Димон Алма-Ата
1473691468
Я думаю Ростову тоже не стоит недооценивать Баварию)
Ответить
Андрей Ермошин
1473694584
Ростову будет очень сложно, тем более в гостях. Надежда умирает последней, но шансы Баварии на победу велики.
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Дон Посей
1473694996
Да-а...РСМ, вишь сколько доберманов!? Тяжко будет, слов нет. Надо бороться до упора, иначе смысла не было браться за гуж.. Удачи, РСМ! А Зениту пожелание - получать очки не за счёт дерьмового судейства и новичков РФПЛ ! Достройте уже команду и свой стадион им. Халка ! Сув.
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samara94
1473700858
-(3,5)бавария
Ответить
sargassov
1473713763
ктото обещал нам 2 незабываемых лигочемпионских матча, намекая на 3 квалификационный раунд. Он не угадал лишь с количеством, матчи действительно незабываемы. Планка поднята высоко. Ещё долго не будет команды в России, которая одновременно в долгах и в лиге чемпионов. При схожих финансовых проблемах любая московская команда рассыпалась бы ещё с Андерлехтом, и только какая-нибудь Алания на грани расформирования побадалась сколько бы смогла. Этого нет у столичных команд и это никогда не появится у них
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