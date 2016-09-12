Черевченко вернется к тренерской работе не ранее следующего года

Экс-наставник «Локомотива» Игорь Черевченко отметил, что некоторое время отдохнет от тренерской работы. 42-летний специалист решил взять паузу в карьере на непродолжительный период.

«На данный момент у меня никаких предложений от клубов нет. Сейчас я не планирую работать, возьму паузу на несколько месяцев», – сказал Черевченко.

Напомним, Черевченко руководил железнодорожниками с мая прошлого года, завоевав с командой Кубок России-2014/15. В минувшем розыгрыше РФПЛ красно-зеленые под его руководством финишировали на шестой строчке в турнирной таблице. В августе тренер покинул свою должность по собственному желанию.