Промес: «Мечтаю завоевать трофей со «Спартаком» и приехать на ЧМ-2018 в составе сборной Голландии»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес признался, что мечтает завоевать трофей с красно-белыми, а также выступить на чемпионате мира-2018 в составе сборной Голландии. Кроме того, 24-летний игрок отметил, что его уровень приблизился к топовому.

«Я прекрасно помню, как болельщики «Спартака» спрашивали: «Кто вообще этот парень? Что он может? За что клуб заплатил 12 миллионов?». Сейчас же я чувствую недовольство с их стороны, если я не забиваю, скажем, в двух матчах подряд. Такое отношение – комплимент для меня. Значит, я поднял планку очень высоко. Это мотивирует меня, чтобы стать еще лучше.

Я очень близок к тому, чтобы стать топ-игроком. И я очень хочу им стать. Я пробился в национальную команду, я один из лидеров клуба. Моя мечта – завоевать со «Спартаком» трофей. А еще было бы здорово приехать в Россию в 2018-м в составе сборной Голландии – ведь тут я как дома», – сказал Промес.