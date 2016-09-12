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  • Промес: «Мечтаю завоевать трофей со «Спартаком» и приехать на ЧМ-2018 в составе сборной Голландии»

Промес: «Мечтаю завоевать трофей со «Спартаком» и приехать на ЧМ-2018 в составе сборной Голландии»

12 сентября 2016, 12:12
21

Нападающий «Спартака» Квинси Промес признался, что мечтает завоевать трофей с красно-белыми, а также выступить на чемпионате мира-2018 в составе сборной Голландии. Кроме того, 24-летний игрок отметил, что его уровень приблизился к топовому.

«Я прекрасно помню, как болельщики «Спартака» спрашивали: «Кто вообще этот парень? Что он может? За что клуб заплатил 12 миллионов?». Сейчас же я чувствую недовольство с их стороны, если я не забиваю, скажем, в двух матчах подряд. Такое отношение – комплимент для меня. Значит, я поднял планку очень высоко. Это мотивирует меня, чтобы стать еще лучше.

Я очень близок к тому, чтобы стать топ-игроком. И я очень хочу им стать. Я пробился в национальную команду, я один из лидеров клуба. Моя мечта – завоевать со «Спартаком» трофей. А еще было бы здорово приехать в Россию в 2018-м в составе сборной Голландии – ведь тут я как дома», – сказал Промес.

Источник: ФИФА
Россия. Премьер-лига Спартак Нидерланды Промес Квинси
Комментарии (21)
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VVM1964
1473672078
ДАВАЙ КВИНСИ , ТАК ДЕРЖАТЬ . НА СЕГОДНЯ ТЫ ЛУЧШИЙ , НАДЕЮСЬ ЗАРАЗИШЬ СВОИМ ПРИМЕРОМ ОСТАЛЬНЫХ ИГРОКОВ СПАРТАКА ( ХОТЯ МНЕ КАЖЕТСЯ , ПРОЦЕСС ПОШЕЛ )
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BURNIK
1473672478
Молодчик,мне нравятся твои планы)
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h3LL1k
1473672560
много говорит я я я а так молодец! Удачи ему и Спартаку в этом году стать чемпионом!!!
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Muhametshin
1473673581
На хрена нам легионеры, посмотрите что творит Амкар клуб середняк на уровне топ клубов
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ivanthebest
1473673796
Давай Квинси... И то и то, надеюсь у тебя сбудется) Ты достоин этого.
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NEMETSRUS
1473674693
мечтать не вредно
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nik55
1473674979
так держать и далее
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Коняга со стажем
1473676188
Нет такой страны Голландия, есть Нидерланды и Промес игрок сборной Нидерландов!
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KROFF
1473677299
Вот и чем тебе кубок "Копа дель Соль" не трофей?
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Алексей1988
1473680580
мечтать не вредно ))))))))) свиньи еще долго ничего не выиграют.
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