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    Каррера: «Некогда праздновать, ведь через пять дней очередная встреча»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал матч 6-го тура российской Премьер-лиги против «Локомотива» (1:0). По словам наставника, был трудный матч, как и все дерби. Также Каррера отметил, что его команде некогда праздновать, ведь через пять дней очередная встреча чемпионата.

    «Мы знали, что это будет трудная игра, как и все дерби. Мы боролись на протяжении всех 90 минут. С обоих стороны было мало хорошего футбола – но это дерби. Нам было важно завоевать сегодня три очка, чтобы дальше расти. Сейчас некогда праздновать, ведь через пять дней очередная встреча, надо к ней готовиться. Когда клубы играют, выбивая мяч вперед, то трудно играть всем. Но мы тренируемся и работаем, чтобы стать лучше», – заявил Каррера в интервью телеканалу «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.09.2016 18:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8018

      nik55 11 сентября 2016, 19:11

      Таски нужно убирать

      0
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 11 сентября 2016, 19:01

      Да, в самоотдаче игроки превзошли себя!!!
      Причем обеих команд. Брака достаточно было, зато игра смотрелась и держала в напряжении до последних минут

      3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 11 сентября 2016, 19:00

      Да действительно итальянец настроил Спартак на высокие места в чемпионате.....удачи команде!!!

      4
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 11 сентября 2016, 18:54

      на зубах... понравился момент когда Таски бросился головой наперерез под удар в штрафной, а Бокетти блокировал телом мяч для РЕброва .. удивительно, чем их там мотивирует Каррета))

      6
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      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > PNZ1985 11 сентября 2016, 19:07

      Memento mori (лат. mementō morī «помни, что [придётся] умирать», «помни о смерти», «помни, что смертен») — латинское выражение, ставшее крылатой фразой в ИТАЛИИ, да и во всём мире!

      2
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      Рейтинг: +76

      takca 11 сентября 2016, 18:48

      Хорошая победа над хорошим соперником.

      9
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