Парлор: «Хоу не готов работать в «Арсенале»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Рэй Парлор прокомментировал информацию о возможном преемнике Арсена Венгера. Ранее в СМИ появилась информация о том, что нынешний наставник «Борнмута» Эдди Хоу может прийти на смену тренера канониров.

«Хоу, конечно, проделал огромную работу в «Борнмуте», но я думаю, что он пока не готов работать в «Арсенале». Я думаю, ему нужно что-то промежуточное между «Борнмутом» и «Арсеналом». Что-то вроде «Эвертона» или чего-то подобного», – заявил Парлор.