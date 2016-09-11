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    Пономарев: «Траоре, оказывается, забивной товарищ»

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев оценил игру нападающего московского клуба Ласина Траоре в матче 6-го тура РФПЛ против «Терека» (3:0). Отметим, что в данной встрече ивуариец оформил дубль.

    – Вы часто критиковали Ласина Траоре. Как вам он в минувшей игре?

    – Выглядел здорово в смысле движения, открывался как надо, чувствовал партнеров. Он находился в нужное время, в нужном месте, отсюда и два забитых мяча. Траоре, оказывается, забивной товарищ, способный сыграть и головой, и ногой, да еще и убежать на дистанции от соперника.

    Источник: Rusfootball.info

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    11.09.2016 12:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 11 сентября 2016, 16:08

      Траоре машина!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3081

      drug01 11 сентября 2016, 15:10

      Ставлю на ничью!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 сентября 2016, 15:01

      Похоже старый ни разу не видел Траоре в Кубани?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 11 сентября 2016, 13:52

      Почему же не забивать, если дают.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 11 сентября 2016, 12:45

      Хорошее открытие и стадион и голы.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      АНЖИ ЦАХУР 11 сентября 2016, 12:37

      Ласина красава!!!

      1
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