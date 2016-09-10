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    Эредивизие. ПСВ разгромил НЕК и другие результаты

    В матче пятого тура Эредивизие ПСВ отправил четыре безответных мяча в ворота НЕК. Голы забили Барт Рамселаар, Гастон Перейро, Джошуа Бренет и Люк де Йонг.

    В других встречах тура «Зволле» и «Утрехт» сыграли вничью, АЗ обыграл «Виллем II», «Эксельсиор» оказался сильнее «Хераклеса», «Херенвен» переиграл «Твенте».

    Чемпионат Голландии. Эредивизие. 5-й тур

    АЗ – Виллем II – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Джаханбакхш, 19; 2:0 – Гарсия, 90.

    Зволле – Утрехт – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Эхицибу, 12; 1:1 – Халлер, 90 (с пенальти).

    Удаление: Вердонк, 90.

    НЕК – ПСВ – 0:4 (0:4)

    Голы: 0:1 – Рамселаар, 4; 0:2 – Перейро, 10; 0:3 – Бренет, 20; 0:4 – де Йонг, 24.

    Эксельсиор – Хераклес – 3:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Карами, 1; 2:0 – Кулвейк, 19; 3:0 – Фреди, 22; 3:1 – Вермей, 66.

    Херенвен – Твенте – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гуханнежад, 34; 2:0 – Ларссон, 66; 2:1 – Селина, 78; 3:1 – Гуханнежад, 90.

    Удаление: тер Арвест, 90.

    Календарь Эредивизие

    Турнирная таблица Эредивизие

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2016 23:44
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