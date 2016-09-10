Введите ваш ник на сайте

НЕК - ПСВ

10.09.2016, Суббота, 20:45 мск Неймеген, стадион Де Гофферт Голландия. Эредивизие, 5 тур НЕК - ПСВ
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
23 тур
14 февраля, воскресенье 18:45 НЕК 0:3 ПСВ
7 тур
26 сентября, суббота 21:45 ПСВ 2:1 НЕК
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
25 тур
22 февраля, суббота 23:45 НЕК 0:2 ПСВ
2 тур
10 августа, суббота 22:45 ПСВ 5:0 НЕК
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
33 тур
5 мая, воскресенье 14:30 ПСВ 4:2 НЕК
17 тур
15 декабря, суббота 23:45 НЕК 1:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
31 тур
22 апреля, воскресенье 16:30 ПСВ 2:1 НЕК
8 тур
2 октября, воскресенье 18:30 НЕК 0:2 ПСВ
Голландия. Кубок (2011/2012)
Плей-офф, 1/4 финала
2 февраля, четверг 23:45 ПСВ 3:2 НЕК
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
27 тур
13 марта, воскресенье 18:30 НЕК 2:2 ПСВ
5 тур
11 сентября, суббота 21:45 ПСВ 3:1 НЕК
Чемпионат Голландии (2009/2010)
19 тур
22 января, пятница 22:45 ПСВ 3:0 НЕК
11 тур
25 октября, воскресенье 18:30 НЕК 0:4 ПСВ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 34 26 4 4 86:25 +61 82
2. Аякс 34 25 6 3 79:23 +56 81
3. ПСВ 34 22 10 2 68:23 +45 76
4. Утрехт 34 18 8 8 54:38 +16 62
5. Витесс 34 15 6 13 51:40 +11 51
6. Алкмаар 34 12 13 9 56:52 +4 49
7. Твенте 34 12 9 13 48:50 -2 45
8. Гронинген 34 10 13 11 55:51 +4 43
9. Херенвен 34 12 7 15 54:53 +1 43
10. Хераклес 34 12 7 15 53:55 -2 43
11. АДО Ден Хааг 34 11 5 18 37:59 -22 38
12. Экселсиор 34 9 10 15 43:60 -17 37
13. Виллем II 34 9 9 16 29:44 -15 36
14. Зволле 34 9 8 17 39:67 -28 35
15. Спарта Рот 34 9 7 18 42:61 -19 34
16. НЕК 34 9 7 18 32:59 -27 34
17. Рода 34 7 12 15 26:51 -25 33
18. Гоу Эхед Иглс 34 6 5 23 32:73 -41 23
...
  • ...
    Рейтинг: +997

    egrrr 10 сентября 2016, 21:25

    лихое начало

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 