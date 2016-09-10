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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - ПСВ
НЕК - ПСВ: обзор матча 10 сентября 2016
НЕК
10.09.2016, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 5 тур
0 : 4
Завершен
ПСВ
4'
Б. Рамселар
10'
Г. Перейро
20'
Д. Бренет
24'
Л. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол НЕК - ПСВ
72'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Л. Нарсинг
61'
Замена
Д. Швааб
️️️️
Э. Морено
24'
ГОЛ! 0:4!
Л. де Йонг
20'
ГОЛ! 0:3!
Д. Бренет
Желтая карточка
Д. Думич
16'
10'
ГОЛ! 0:2!
Г. Перейро
4'
ГОЛ! 0:1!
Б. Рамселар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
4
Войцех Голла
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
8
Грегор Брайнбург
ЦП
12
Жаниу Бикел
ЦП
7
Кевин Майи
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
26
Гастон Перейро
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
ПСВ
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
2-2-1
4
Голла
4
Думич
8
Брайнбург
12
Бикел
7
Майи
4-1-3-2
41
Зут
30
Бренет
15
Морено
77
Изима-Мирен
15
Виллемс
20
Хендрикс
26
Перейро
23
Рамселар
24
Проппер
26
де Йонг
7
Нарсинг
15
Морено
5
Швааб
5
Швааб
15
Морено
7
Нарсинг
34
Бергвейн
34
Бергвейн
7
Нарсинг
Остались в запасе
НЕК
ПСВ
Главный тренер
Рогир Мейер
22
Ремко Пасвер
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча НЕК - ПСВ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Де Гофферт
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