Матч 17-го тура Эредивизи между «НЕК» и «Аяксом» имеет прямое турнирное значение. Команды располагаются в верхней части таблицы и ведут борьбу за места в еврокубках. Оба коллектива находятся в отличной атакующей форме, что делает предстоящую встречу одной из самых результативных по ожиданиям в туре.

«НЕК»

«НЕК» идет четвертым и набрал 28 очков после 16 туров. Команда не проигрывает в пяти матчах подряд и стабильно забивает: 15 голов за последние пять встреч – один из лучших показателей в лиге. При этом оборона выглядит менее надежной: пропущено 8 мячей за тот же отрезок, а серия с пропущенными голами длится уже четыре тура. Даже против сильных соперников «НЕК» играет смело и активно впереди, что подтверждается победой над «Фейеноордом» и результативной игрой в очных встречах с «Аяксом».

«Аякс»

«Аякс» занимает третье место с 29 очками и подходит к матчу с серией из пяти побед подряд во всех турнирах. Команда забила 18 мячей в последних пяти играх чемпионата, в среднем – 3.60 гола за матч. Атака выглядит максимально уверенно, при этом оборона тоже добавила в надежности, хотя полностью исключать пропущенные мячи не приходится. Исторически «Аякс» крайне успешно играет против «НЕК», не проигрывая в 29 из 30 последних очных матчей.

Факты о командах

«НЕК»

Не проигрывает в 6 последних матчах

Забивает в среднем 3.00 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в 5 матчах подряд

Забивал в 4 последних играх против «Аякса»

«Аякс»

Побеждает в 5 последних матчах

Забивает в среднем 3.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Отличается в 25 из 27 последних матчей против «НЕК»

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)

Прогноз на матч «НЕК» – «Аякс»

С учетом формы обеих команд и их атакующего стиля, матч располагает к результативному сценарию. «Аякс» выглядит фаворитом за счет класса и стабильности, но «НЕК» на своем поле способен навязать борьбу и забить.

Рекомендованные ставки