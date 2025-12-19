Введите ваш ник на сайте
«НЕК» – «Аякс»: прогноз и ставки на матч 20 декабря 2025 с коэффициентом 1.78

19 декабря 2025 9:40
НЕК - Аякс
20 дек. 2025, суббота 22:00 | Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Перейти в онлайн матча
1.78
Тотал больше 3.0 голов
Сделать ставку

Матч 17-го тура Эредивизи между «НЕК» и «Аяксом» имеет прямое турнирное значение. Команды располагаются в верхней части таблицы и ведут борьбу за места в еврокубках. Оба коллектива находятся в отличной атакующей форме, что делает предстоящую встречу одной из самых результативных по ожиданиям в туре.

«НЕК»

«НЕК» идет четвертым и набрал 28 очков после 16 туров. Команда не проигрывает в пяти матчах подряд и стабильно забивает: 15 голов за последние пять встреч – один из лучших показателей в лиге. При этом оборона выглядит менее надежной: пропущено 8 мячей за тот же отрезок, а серия с пропущенными голами длится уже четыре тура. Даже против сильных соперников «НЕК» играет смело и активно впереди, что подтверждается победой над «Фейеноордом» и результативной игрой в очных встречах с «Аяксом».

«Аякс»

«Аякс» занимает третье место с 29 очками и подходит к матчу с серией из пяти побед подряд во всех турнирах. Команда забила 18 мячей в последних пяти играх чемпионата, в среднем – 3.60 гола за матч. Атака выглядит максимально уверенно, при этом оборона тоже добавила в надежности, хотя полностью исключать пропущенные мячи не приходится. Исторически «Аякс» крайне успешно играет против «НЕК», не проигрывая в 29 из 30 последних очных матчей.

Факты о командах

«НЕК»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах
  • Забивает в среднем 3.00 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • Забивал в 4 последних играх против «Аякса»

«Аякс»

  • Побеждает в 5 последних матчах
  • Забивает в среднем 3.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Отличается в 25 из 27 последних матчей против «НЕК»
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)

Личные встречи
5% (1)
23% (5)
73% (16)
19
Забитых мячей
60
0.86
В среднем за матч
2.73
3:0
Крупнейшая победа
6:1
Самый результативный матч:  1:6
Самая крупная ничья:  2:2
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Аякс
0 : 3
11.05.2025
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
1 : 2
01.12.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Аякс
2 : 2
18.02.2024
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
1 : 2
03.12.2023
Аякс
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Аякс
1 : 0
05.03.2023
НЕК
Голландия. Эредивизие, 15 тур
НЕК
1 : 1
08.01.2023
Аякс
Голландия. Эредивизие, 30 тур
НЕК
0 : 1
23.04.2022
Аякс
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Аякс
5 : 0
14.08.2021
НЕК
Голландия. Эредивизие, 30 тур
НЕК
1 : 5
08.04.2017
Аякс
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Аякс
5 : 0
20.11.2016
НЕК
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Аякс
2 : 2
13.03.2016
НЕК
Голландия. Эредивизие, 3 тур
НЕК
0 : 2
23.08.2015
Аякс
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Аякс
2 : 2
03.05.2014
НЕК
Голландия. Эредивизие, 13 тур
НЕК
0 : 3
10.11.2013
Аякс
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Аякс
4 : 1
31.03.2013
НЕК
Голландия. Эредивизие, 2 тур
НЕК
1 : 6
19.08.2012
Аякс
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Аякс
4 : 1
19.02.2012
НЕК
Голландия. Эредивизие, 14 тур
НЕК
0 : 3
27.11.2011
Аякс
Голландия. Эредивизие, 31 тур
НЕК
1 : 2
17.04.2011
Аякс
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Аякс
1 : 1
04.12.2010
НЕК
Чемпионат Голландии, 34 тур
НЕК
1 : 4
02.05.2010
Аякс
Чемпионат Голландии, 17 тур
Аякс
3 : 0
11.12.2009
НЕК
Показать все

Прогноз на матч «НЕК» – «Аякс»

С учетом формы обеих команд и их атакующего стиля, матч располагает к результативному сценарию. «Аякс» выглядит фаворитом за счет класса и стабильности, но «НЕК» на своем поле способен навязать борьбу и забить.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 3.0 голов – коэффициент 1.78
  • Победа «Аякса» – коэффициент 1.95

1.78
Тотал больше 3.0 голов
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Нидерланды. Эредивизие Аякс НЕК
Рекомендуем
18+
