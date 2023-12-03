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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Аякс
НЕК - Аякс: обзор матча 03 декабря 2023
НЕК
03.12.2023, воскресенье, 16:30
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
1 : 2
Завершен
Аякс
90'
Э. Тавсан
57'
К. Хлинссон
88'
К. Форбш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - Аякс
ГОЛ! 1:2!
Э. Тавсан
Пас отдал
К. Вердонк
90'
90'
Замена
Д. Банел
️️️️
К. Хлинссон
88'
ГОЛ! 0:2!
К. Форбш
Пас отдал
С. Бергейс
86'
Замена
К. Форбш
️️️️
С. Бергвейн
Замена
Л. Ольден Ларсен
️️️️
Б. Нуйтинк
85'
66'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Б. Бробби
Замена
Э. Тавсан
️️️️
С. Хансен
64'
Замена
Р. Гонсалес
️️️️
Ю. Бас
64'
57'
ГОЛ! 0:1!
К. Хлинссон
Пас отдал
Б. Бробби
46'
Замена
Й. Шутало
️️️️
А. Гаеи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
6
Дирк Пропер
ЦП
20
Лассе Шоне
(К)
ЦП
9
Коки Огава
ЦФ
22
Сонтье Хансен
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
2
Девин Ренш
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
(К)
ЛВ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
42
Ар'жани Марта
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
24
Кодаи Сано
ЦП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
7
Элайис Тавсан
ПВ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
Аякс
16
Tom de Graaff
ВР
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
34
Джейдон Банел
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
3-2-2-1-2
24
Силлессен
3
Сандлер
24
Вердонк
17
Нуйтинк
15
Бас
28
ван Рой
6
Пропер
20
Шоне
8
Маттссон
22
Хансен
9
Огава
3-3-2-2
1
Рамай
3
Гаеи
21
Хато
2
Ренш
4
Тахирович
24
Тэйлор
23
Бергейс
14
Хлинссон
34
Бергвейн
42
Марта
9
Бробби
17
Нуйтинк
7
Ларсен
7
Ларсен
17
Нуйтинк
22
Хансен
7
Тавсан
7
Тавсан
22
Хансен
15
Бас
10
Гонсалес
10
Гонсалес
15
Бас
3
Гаеи
6
Шутало
6
Шутало
3
Гаеи
34
Бергвейн
9
Форбш
9
Форбш
34
Бергвейн
14
Хлинссон
34
Банел
34
Банел
14
Хлинссон
9
Бробби
29
Акпом
29
Акпом
9
Бробби
Остались в запасе
НЕК
Аякс
22
Робин Руфс
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
24
Кодаи Сано
ЦП
Главный тренер
Рогир Мейер
16
Tom de Graaff
ВР
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
24
Кодаи Сано
ЦП
Остались в запасе
16
Tom de Graaff
ВР
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Статистика матча НЕК - Аякс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Marc Nagtegaal, Netherlands
Стадион:
Stadion de Goffert, Nijmegen
Новости команд
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