7 декабря в 15-м туре Эредивизи «Волендам» на своем поле примет одного из лидеров чемпионата – «НЕК». Хозяева идут на 15-й позиции и борются за выживание, тогда как гости находятся в зоне еврокубков и демонстрируют один из лучших атакующих стилей в лиге. Тем не менее «Волендам» в домашних встречах умеет усложнять жизнь фаворитам – 8 непоражений в 10 последних матчах дома подтверждают это. Матч обещает быть интересным сразу с точки зрения борьбы и голов.

«Волендам»

После поражения от ПСВ (0:3) команда снова столкнулась с проблемами в обороне – 9 пропущенных голов за 5 матчей. Но впереди «Волендам» остаeтся конкурентоспособным: в тех же пяти играх забито 6 мячей, и клуб регулярно создаeт моменты, особенно дома. Хенк Верман – главный вариант в атаке, на его счету 4 гола. Команда отвечает голом в 6 из 8 последних матчей, но нестабильность в защите остаeтся главным риском.

«НЕК»

Гости находятся в прекрасной форме и закрепились в тройке сильнейших. Три победы подряд в лиге, в каждой из которых забито минимум два мяча. За последние пять игр 12 голов – едва ли кто-то в Эредивизи атакует мощнее сейчас. Однако даже при высокой результативности у «НЕК» есть уязвимость: 6 пропущенных за тот же период. Команда регулярно рискует и часто оставляет сопернику пространство.

Факты о командах

«Волендам»

Не проигрывает в 8 из 10 домашних матчей

1.20 забитых и 1.80 пропущенных в среднем за последние 5 игр

Забивает в 6 из 8 последних встреч

Пропускает в 4 последних матчах подряд

«НЕК»

Побеждает в 3 матчах подряд

2.40 забитых и 1.20 пропущенных за игру в последних 5 матчах

Забивает в 18 матчах против «Волендама» подряд

Пропускает в 11 из 13 последних игр

Прогноз на матч «Волендам» – «НЕК»

«НЕК» выглядит сильнее и увереннее по всем показателям. Команда лучше использует моменты и располагает более качественным атакующим потенциалом. Но дома «Волендам» играют смелее и практически всегда отвечают забитым мячом. Обе команды допускают ошибки в обороне, и встреча вполне может получиться результативной. С учeтом текущей формы гостей, их атаки и положительной истории очных встреч, логично ожидать победу «НЕК» и при этом обмен голами.

Рекомендованные ставки