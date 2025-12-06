Введите ваш ник на сайте
«Волендам» – «НЕК»: прогноз и ставки на матч 7 декабря 2025 с коэффициентом 1.78

06 декабря 2025 11:05
Волендам - НЕК
07 дек. 2025, воскресенье 16:30 | Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Перейти в онлайн матча
1.78
Победа «НЕК»
Сделать ставку

7 декабря в 15-м туре Эредивизи «Волендам» на своем поле примет одного из лидеров чемпионата – «НЕК». Хозяева идут на 15-й позиции и борются за выживание, тогда как гости находятся в зоне еврокубков и демонстрируют один из лучших атакующих стилей в лиге. Тем не менее «Волендам» в домашних встречах умеет усложнять жизнь фаворитам – 8 непоражений в 10 последних матчах дома подтверждают это. Матч обещает быть интересным сразу с точки зрения борьбы и голов.

«Волендам»

После поражения от ПСВ (0:3) команда снова столкнулась с проблемами в обороне – 9 пропущенных голов за 5 матчей. Но впереди «Волендам» остаeтся конкурентоспособным: в тех же пяти играх забито 6 мячей, и клуб регулярно создаeт моменты, особенно дома. Хенк Верман – главный вариант в атаке, на его счету 4 гола. Команда отвечает голом в 6 из 8 последних матчей, но нестабильность в защите остаeтся главным риском.

«НЕК»

Гости находятся в прекрасной форме и закрепились в тройке сильнейших. Три победы подряд в лиге, в каждой из которых забито минимум два мяча. За последние пять игр 12 голов – едва ли кто-то в Эредивизи атакует мощнее сейчас. Однако даже при высокой результативности у «НЕК» есть уязвимость: 6 пропущенных за тот же период. Команда регулярно рискует и часто оставляет сопернику пространство.

Факты о командах

«Волендам»

  • Не проигрывает в 8 из 10 домашних матчей
  • 1.20 забитых и 1.80 пропущенных в среднем за последние 5 игр
  • Забивает в 6 из 8 последних встреч
  • Пропускает в 4 последних матчах подряд

«НЕК»

  • Побеждает в 3 матчах подряд
  • 2.40 забитых и 1.20 пропущенных за игру в последних 5 матчах
  • Забивает в 18 матчах против «Волендама» подряд
  • Пропускает в 11 из 13 последних игр

Личные встречи
0% (0)
20% (1)
80% (4)
8
Забитых мячей
18
1.6
В среднем за матч
3.6
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  2:5
Самая крупная ничья:  3:3
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Волендам
2 : 3
07.12.2025
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Волендам
2 : 5
01.03.2024
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
НЕК
3 : 3
05.11.2023
Волендам
Голландия. Эредивизие, 23 тур
НЕК
3 : 0
25.02.2023
Волендам
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Волендам
1 : 4
14.08.2022
НЕК

Прогноз на матч «Волендам» – «НЕК»

«НЕК» выглядит сильнее и увереннее по всем показателям. Команда лучше использует моменты и располагает более качественным атакующим потенциалом. Но дома «Волендам» играют смелее и практически всегда отвечают забитым мячом. Обе команды допускают ошибки в обороне, и встреча вполне может получиться результативной. С учeтом текущей формы гостей, их атаки и положительной истории очных встреч, логично ожидать победу «НЕК» и при этом обмен голами.

Рекомендованные ставки

  • Победа «НЕК» – коэффициент 1.78
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.65

1.78
Победа «НЕК»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Нидерланды. Эредивизие НЕК Волендам
Рекомендуем
