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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Волендам
НЕК - Волендам: обзор матча 05 ноября 2023
НЕК
05.11.2023, воскресенье, 16:30
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
3 : 3
Завершен
Волендам
6'
К. Огава
90+1'
М. Маттссон (П)
90+7'
К. Огава
34'
Р. Мюрен
78'
M. de Haan
90+5'
К. Твигт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - Волендам
ГОЛ! 3:3!
К. Огава
Пас отдал
Л. Шоне
90'
+7
90'
+5
ГОЛ! 2:3!
К. Твигт
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Маттссон
90'
+1
90'
Желтая карточка
М. Бакхаус
89'
Замена
Л. Зеефуик
️️️️
Р. Мюрен
87'
Желтая карточка
К. Твигт
Желтая карточка
Л. Шоне
86'
84'
Замена
Z. Booth
️️️️
Д. Кокс
Замена
С. Хансен
️️️️
М. Росс
83'
Замена
Р. Гонсалес
️️️️
Д. Пропер
83'
78'
ГОЛ! 1:2!
M. de Haan
Пас отдал
А. Дуири
67'
Замена
И. Эль-Кадири
️️️️
D. Johnson
67'
Замена
А. Дуири
️️️️
О. Буур
Замена
Ю. Бас
️️️️
Л. Ольден Ларсен
62'
Замена
Л. Шоне
️️️️
М. Худемакерс
62'
Желтая карточка
М. Маттссон
41'
Вторая желтая
Э. Тавсан
38'
34'
ГОЛ! 1:1!
Р. Мюрен
Желтая карточка
Э. Тавсан
8'
ГОЛ! 1:0!
К. Огава
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
(К)
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
4
Мес Худемакерс
ОП
6
Дирк Пропер
ЦП
7
Элайис Тавсан
ПВ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
9
Коки Огава
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Волендам
1
Мио Бакхаус
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
4
Дамон Мирани
(К)
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
3
Джош Флинт
ЦЗ
6
Калвин Твигт
ЦП
8
Milan de Haan
ЦП
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
79
Darius Johnson
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
НЕК
31
Рейк Янсе
ВР
22
Робин Руфс
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
24
Кодаи Сано
ЦП
10
Робер Гонсалес
ЦФ
22
Сонтье Хансен
ЦФ
Волендам
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
29
Rob Tol
ЦЗ
2
Deron Payne
ЦЗ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
48
Bram van de Wiel
ЦП
23
Zach Booth
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
22
Hoeve Quincy
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
4-1-1-3-1
24
Силлессен
2
Росс
17
Нуйтинк
24
Вердонк
28
ван Рой
4
Худемакерс
6
Пропер
8
Маттссон
7
Тавсан
7
Ларсен
9
Огава
3-2-2-3
1
Бакхаус
4
Мирани
5
Бенамар
3
Флинт
2
Буур
27
Кокс
6
Твигт
8
21
Мюрен
79
77
Улд-Чих
7
Ларсен
15
Бас
15
Бас
7
Ларсен
4
Худемакерс
20
Шоне
20
Шоне
4
Худемакерс
6
Пропер
10
Гонсалес
10
Гонсалес
6
Пропер
2
Росс
22
Хансен
22
Хансен
2
Росс
27
Кокс
23
23
27
Кокс
79
11
Эль-Кадири
11
Эль-Кадири
79
2
Буур
16
Дуири
16
Дуири
2
Буур
21
Мюрен
25
Зеефуик
25
Зеефуик
21
Мюрен
Остались в запасе
НЕК
Волендам
31
Рейк Янсе
ВР
22
Робин Руфс
ВР
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
24
Кодаи Сано
ЦП
Главный тренер
Рогир Мейер
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
29
Rob Tol
ЦЗ
2
Deron Payne
ЦЗ
48
Bram van de Wiel
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
22
Hoeve Quincy
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Остались в запасе
31
Рейк Янсе
ВР
22
Робин Руфс
ВР
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
24
Кодаи Сано
ЦП
Остались в запасе
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
29
Rob Tol
ЦЗ
2
Deron Payne
ЦЗ
48
Bram van de Wiel
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
22
Hoeve Quincy
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Вим Йонк
Статистика матча НЕК - Волендам
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Информация о матче
Главный судья:
Jochem Kamphuis, Netherlands
Стадион:
Stadion de Goffert, Nijmegen
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