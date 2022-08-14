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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Волендам - НЕК
Волендам - НЕК: обзор матча 14 августа 2022
Волендам
14.08.2022, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 2 тур
1 : 4
Завершен
НЕК
11'
Д. ван Мегем
17'
Э. Тавсан
19'
У. Таннан
76'
М. Дуэлунн
90'
Д. Бруйин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волендам - НЕК
90'
+1
Замена
А. Бальдюрссон
️️️️
У. Таннан
90'
ГОЛ! 1:4!
Д. Бруйин
Пас отдал
М. Дуэлунн
Замена
В. Улд-Чих
️️️️
Б. Бенамар
83'
76'
ГОЛ! 1:3!
М. Дуэлунн
Пас отдал
Л. Шоне
66'
Замена
Д. Бруйин
️️️️
П. Маркеш
Желтая карточка
К. Эйтинг
57'
Замена
И. Эль-Кадири
️️️️
Ф. Антонуччи
36'
Желтая карточка
Д. ван Мегем
34'
19'
ГОЛ! 1:2!
У. Таннан
Пас отдал
П. Маркеш
17'
ГОЛ! 1:1!
Э. Тавсан
Пас отдал
М. Дуэлунн
ГОЛ! 1:0!
Д. ван Мегем
Пас отдал
Б. Бенамар
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волендам
1
Филип Станкович
ВР
4
Брайан Плат
ЦЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
14
Billy van Duijl
ЦЗ
2
Дерри Джон Маркин
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
7
Дэрил ван Мегем
ЦП
9
Хенк Верман
ЦФ
10
Франческо Антонуччи
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
28
Барт ван Рой
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
7
Элайис Тавсан
ПВ
43
Педру Маркеш
ЦФ
6
Уссама Таннан
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Волендам
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
11
Гаэтано Ористанио
ЦП
73
Валид Улд-Чих
ЦП
26
Гивайро Рид
ЦП
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
16
Imran Nazih
ЦФ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
22
Робин Руфс
ВР
30
Guss Gertsen
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
17
Нилс Россен
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
22
Ибрахим Сиссоко
ЦП
3-3-1-3
1
Станкович
14
2
Джон Маркин
5
Бенамар
4
Мирани
6
Эйтинг
4
Плат
7
ван Мегем
21
Мюрен
10
Антонуччи
9
Верман
4-2-2-2
24
Силлессен
28
ван Рой
4
Маркес
4
Крамер
34
Эль-Каруани
20
Шоне
6
Пропер
7
Тавсан
10
Дуэлунн
6
Таннан
43
Маркеш
5
Бенамар
73
Улд-Чих
73
Улд-Чих
5
Бенамар
10
Антонуччи
11
Эль-Кадири
11
Эль-Кадири
10
Антонуччи
43
Маркеш
5
Бруйин
5
Бруйин
43
Маркеш
6
Таннан
16
Бальдюрссон
16
Бальдюрссон
6
Таннан
Остались в запасе
Волендам
НЕК
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
11
Гаэтано Ористанио
ЦП
26
Гивайро Рид
ЦП
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
16
Imran Nazih
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
22
Робин Руфс
ВР
30
Guss Gertsen
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
17
Нилс Россен
ЦП
22
Ибрахим Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
11
Гаэтано Ористанио
ЦП
26
Гивайро Рид
ЦП
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
16
Imran Nazih
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
Остались в запасе
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
22
Робин Руфс
ВР
30
Guss Gertsen
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
17
Нилс Россен
ЦП
22
Ибрахим Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Вим Йонк
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча Волендам - НЕК
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
Крас Стадион
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