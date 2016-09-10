Кутепов: «У Черчесова своя специфическая манера работы»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о том, как от относится к новому наставнику сборной России Станиславу Черчесову.

─ Какие впечатления остались от вызова в сборную России, и изменился ли, по собственным ощущениям, ваш статус в «Спартаке» после приглашения в национальную команду?

─ Тренировки в сборной, наставник, настроение, атмосфера ─ все было очень хорошее. К сожалению, первый матч не дал положительного результата, хотя кто-то, наверное, скажет, что и ничья ─ это хорошо. Но все же надо было выигрывать.

А второй матч сборная провела уже получше, добилась победы. А что касается моего статуса, то сборная – это сборная, а клуб ─ это клуб, так что в этом плане ничего не изменилось.

─ Тренировки в сборной, атмосфера в команде сильно отличались от того, к чему вы привыкли в клубе?

─ Да, в сборную приехали ребята из разных клубов, у каждого свои навыки, привычки, так что отличия, безусловно, есть. Не буду вызывать всех секретов, потому что у Станислава Саламовича Черчесова своя специфическая манера работы, существенно отличающаяся от того стиля, в котором руководит командой главный тренер «Спартака» Каррера.