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Кутепов: «У Черчесова своя специфическая манера работы»

10 сентября 2016, 08:29
2

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о том, как от относится к новому наставнику сборной России Станиславу Черчесову.

─ Какие впечатления остались от вызова в сборную России, и изменился ли, по собственным ощущениям, ваш статус в «Спартаке» после приглашения в национальную команду?

─ Тренировки в сборной, наставник, настроение, атмосфера ─ все было очень хорошее. К сожалению, первый матч не дал положительного результата, хотя кто-то, наверное, скажет, что и ничья ─ это хорошо. Но все же надо было выигрывать.

А второй матч сборная провела уже получше, добилась победы. А что касается моего статуса, то сборная – это сборная, а клуб ─ это клуб, так что в этом плане ничего не изменилось.

─ Тренировки в сборной, атмосфера в команде сильно отличались от того, к чему вы привыкли в клубе?

─ Да, в сборную приехали ребята из разных клубов, у каждого свои навыки, привычки, так что отличия, безусловно, есть. Не буду вызывать всех секретов, потому что у Станислава Саламовича Черчесова своя специфическая манера работы, существенно отличающаяся от того стиля, в котором руководит командой главный тренер «Спартака» Каррера.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Кутепов Илья Черчесов Станислав
Комментарии (2)
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fantom23
1473489090
Лиж бы в результат был!
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Aztec58
1473509335
Специфическая манера работы совсем не залог успеха. ага.
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