ФНЛ. «Волгарь» сыграл вничью со «Спартаком-2», «Мордовия» проиграла «Шиннику»

В матче 12-го тура первенства ФНЛ «Тамбов» в гостях добился победы над «Балтикой» со счетом 2:1.
В других встречах «Спартак-2» поделил очки с «Волгарем», «Шинник» минимально обыграл «Мордовию».
Первенство ФНЛ. 12-й тур
Балтика (Калининград) – Тамбов – 1:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Столяренко, 11; 1:1 – Суханов, 23; 1:2 – Поярков, 76.
Волгарь (Астрахань) – Спартак-2 (Москва) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Федчук, 31; 1:1 – Жестоков, 70.
Шинник (Ярославль) – Мордовия (Саранск) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Чистяков, 72.
Источник: Бомбардир.ру