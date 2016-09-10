ФНЛ. «Волгарь» сыграл вничью со «Спартаком-2», «Мордовия» проиграла «Шиннику»

В матче 12-го тура первенства ФНЛ «Тамбов» в гостях добился победы над «Балтикой» со счетом 2:1.

В других встречах «Спартак-2» поделил очки с «Волгарем», «Шинник» минимально обыграл «Мордовию».

Первенство ФНЛ. 12-й тур

Балтика (Калининград) – Тамбов – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Столяренко, 11; 1:1 – Суханов, 23; 1:2 – Поярков, 76.

Волгарь (Астрахань) – Спартак-2 (Москва) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Федчук, 31; 1:1 – Жестоков, 70.

Шинник (Ярославль) – Мордовия (Саранск) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Чистяков, 72.

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