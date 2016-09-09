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    Новосельцев: «Зенит» – один из сильнейших клубов России, а в «Ростове» была сложная ситуация»

    Защитник «Зенита» Иван Новосельцев рассказал о причинах своего перехода в петербургскую команду, а также отметил, что хорошо попрощался со своими бывшими одноклубниками из «Ростова».

    – Как вас проводили в «Ростове»?

    – Проводили хорошо, ребята желали удачи. Говорили: будем смотреть за тобой, все у тебя получится.

    – Все-таки, почему решили покинуть донской клуб?

    – В «Ростове» сложная ситуация по многим параметрам. Вы ее сами прекрасно знаете. Нет смысла еще раз это обсуждать.

    – Тяжело было отказаться от Лиги чемпионов?

    – У «Зенита» есть Лига Европы. Это один из сильнейших, если не сильнейший клуб в России. Здесь есть все для того, чтобы играть в футбол, показывать результаты и завоевывать титулы.

    – За прошлогодние 0:3 вам еще никто не выговаривал?

    – Пока никто ничего не говорил. Может, забыли?

    – Ваши «Торпедо» и «Ростов» постоянно много пропускали на «Петровском». Невезучий для вас стадион?

    – В последнем матче «Ростова» на «Петровском» мы проиграли 2:3, но вели 2:0. Если бы не удалениеГацкана, стадион мог бы стать везучим.

    – Как вам требования Луческу?

    – Сейчас узнаю. У нас уже была одна тренировка, но я занимался отдельно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.09.2016 13:07
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 10 сентября 2016, 03:55

      Сомневаюсь что уж так сильно зенит за лигу европы будет держаться до 1.8 дойдут и то смотря как в лиге будут играть может раньше сольют

      0
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko 9 сентября 2016, 20:32

      лучше бы не подписывал себя...

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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 9 сентября 2016, 18:24

      крыса сбежала с корабля..

      0
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      Рейтинг: +3937

      Kollljan 9 сентября 2016, 15:58

      Будешь на тренировках за мячиками бегать.

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      Рейтинг: +73

      Леонид К.. 9 сентября 2016, 15:44

      И сидеть ему долго - долго на скамейке запасных: Витсель -то пока в команде. Зарплата у Новосельцева будет поболее, футбола - по менее. Да и в сборной сидеть ему там же. Променял беспокойную жизнь на спокойную. Зато трам не будет и с женой-красавицей чаще видится будет.

      0
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      Рейтинг: +160

      Varnes > Леонид К.. 9 сентября 2016, 16:35

      Вицель и Новосельцев играют на разных позициях.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Леонид К.. 9 сентября 2016, 16:52

      Первый день футбол смотришь.

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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 9 сентября 2016, 15:22

      начинается ослабление конкуртенов как было дело с рубином... выкупили всех звезд в итоге где они??? так никто и не заиграл.... и рубин сдулся...

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      Рейтинг: +160

      Varnes > Rzn_za_cska 9 сентября 2016, 16:37

      Семак - стабильно играл в основе, сейчас тренер Зенита. Бухаров - стабильно играл пока не начал дурить. Рязанцев - играл на заменах, в команду не вписался по спортивному принципу.

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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Varnes 9 сентября 2016, 16:59

      но тем не менее... сейчас их не видно не слышно кроме семака..
      а домингес? его игра в рубине и в зените небо и земля

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      Рейтинг: +805

      jet andy 9 сентября 2016, 14:16

      Будет играть в основе, сами увидите.

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