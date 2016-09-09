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    Шевченко: «Не исключаю возвращения в сборную Милевского и Девича»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко допускает возможное возвращение в состав национальной команды нападающих Артема Милевского и Марко Девича. Напомним, что первый играет за «Тосно», а второй представляет «Рубин».

    «Открыты ли двери в сборную для Милевского? Мы сейчас приглашаем в команду лучших на данный момент исполнителей. Это значит, что двери открыты для всех. Нужно показать хороший футбол, и тогда появится шанс сыграть за сборную. Почему в сборную не вызывается Девич? Мы вызвали тех, кто был лучшим на данный момент. Это ко всем относится», — сказал он.

    Источник: Football.ua

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    09.09.2016 06:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 9 сентября 2016, 09:57

      Кто же тебе позволит...

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