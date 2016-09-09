Раньери: «Для меня хорошо, что Варди не сыграл за сборную, для него – нет»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал то обстоятельство, что Джейми Варди не принял участия в матче сборной Англии против Словакии (1:0) в рамках отбора на ЧМ-2018.

«Он свеж, он очень хорошо тренировался. Для меня это хорошо, для него – нет. Возможно, он более голоден теперь. Нужно бороться и сказать: «Эй, Сэм, я готов играть».

Такая ситуация не только с Джейми. Много моих игроков прокатились по миру, так и не сыграв. Это хорошо, они лучше восстановятся. Мы должны понимать, что тренерам сборных нужны игроки, из которых можно выбирать. Важно, что все в хорошем состоянии», – сказал Раньери.

В субботу «Лестер» в матче четвертого тура АПЛ сыграет против «Ливерпуля».