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  • Алькасер: «Моя основная позиция – центрфорвард, но если надо, то буду играть на фланге»

Алькасер: «Моя основная позиция – центрфорвард, но если надо, то буду играть на фланге»

8 сентября 2016, 22:11
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Новичок «Барселоны» нападающий Пако Алькасер поделился впечатлениями от перехода в каталонский клуб из «Валенсии».

«Это шаг вперед в моей карьере. Для меня станет отличным опытом игра с такими партнерами, как Луис Суарес, Лионель Месси и Неймар. А выступающие здесь мои бывшие партнеры по «Валенсии» сделают адаптацию проще.

Моя основная позиция – центральный нападающий, но я играл на разных участках поля, так что если придется играть на флангах, я буду.

Я сделаю все, чтобы извлечь из этой возможности как можно больше. Когда выпадает шанс поиграть за «Барселону», нельзя отказываться», – сказал Альксер.

Источник: ФК «Барселона»
Испания. Примера Барселона Алькасер Пако
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