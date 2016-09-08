Алькасер: «Моя основная позиция – центрфорвард, но если надо, то буду играть на фланге»

Новичок «Барселоны» нападающий Пако Алькасер поделился впечатлениями от перехода в каталонский клуб из «Валенсии».

«Это шаг вперед в моей карьере. Для меня станет отличным опытом игра с такими партнерами, как Луис Суарес, Лионель Месси и Неймар. А выступающие здесь мои бывшие партнеры по «Валенсии» сделают адаптацию проще.

Моя основная позиция – центральный нападающий, но я играл на разных участках поля, так что если придется играть на флангах, я буду.

Я сделаю все, чтобы извлечь из этой возможности как можно больше. Когда выпадает шанс поиграть за «Барселону», нельзя отказываться», – сказал Альксер.