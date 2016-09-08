Виейра: «Бенфика» пыталась купить Гарая. Но «Зенит» требовал за игрока 20-25 миллионов»

«Бенфика» в летнее трансферное окно пыталась приобрети у «Зенита» защитника Эсекьеля Гарая. Как отметили в лиссабонском клубе, сам футболист хотел вернуться в Португалию, где ранее выступал.

«Мы хотели вернуть Гарая в «Бенфику». Этот вопрос обсуждался несколько раз. Сам Гарай был рад такому варианту. Однако «Зенит» хотел получить за трансфер аргентинца порядка 20-25 миллионов евро», – заявил президент португальского клуба Луиш Фелипе Виейра.

Напомним, Гарай стал футболистом «Валенсии», которая заплатила питерцам за защитника 20 миллионов евро.