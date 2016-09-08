Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    МЛС. Кака оформил дубль за «Орландо»

    В МЛС прошли очередные матчи регулярного чемпионата. «Монреаль» на своем поле крупно проиграл «Орландо». В составе победителей дубль на счету Кака. Нападающий «Монреаля» Дидье Дрогба по ходу матча не смог реализовать пенальти.

    МЛС. Регулярный чемпионат

    Монреаль – Орландо – 1:4 (1:2)

    Голы: 1:0 – Дрогба, 2; 1:1 – Ши, 4; 1:2 – Кака, 36; 1:3 – Кака, 54 (пенальти); 1:4 – Ривас, 77.

    Реал Солт-Лейк – Лос-Анджелес Гэлакси – 3:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Боатенг, 6; 1:1 – Плата, 53 (пенальти); 1:2 – Дос Сантос, 57; 1:3 – Дос Сантос, 64; 2:3 – Плата, 67; 3:3 – Мартинес, 90+4.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.09.2016 06:38
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 8 сентября 2016, 09:01

      все как-то забыли про него)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 8 сентября 2016, 08:57

      Ещё живы старички!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 8 сентября 2016, 08:13

      Забил и Дрогба... и Кака... Ностальгия...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Пабло6 8 сентября 2016, 08:09

      кака автор)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11