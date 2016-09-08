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  • Жена Тарасова: «Мой муж – боец, самое страшное – позади. Я рядом»

Жена Тарасова: «Мой муж – боец, самое страшное – позади. Я рядом»

8 сентября 2016, 00:31
14

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов успешно перенес операцию. Об этом сообщила на своей странице в Instagram его супруга Ольга Бузова.

«Спасибо большое всем, кто писал, переживал, молился за моего мужа. Он уже рядом, со мной, все прошло хорошо. Мой муж – боец, самое страшное – позади. Я рядом», – написала Бузова.

Напомним, Тарасов получил разрыв крестообразной связки, находясь в расположении сборной.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Локомотив Россия Тарасов Дмитрий
Комментарии (14)
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acer2003
1473283964
Пузова и здесь засветилась
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СЛАВА 81
1473287779
Бузовой хочется в любые новости залезть , лишь бы засветиться.
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1473288582
Здоровья, боец!
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A7XKOLYAN93
1473290687
Не Ольга. Он всего лишь ногомячист. Боец это другие спорты.
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Superviser77
1473295399
А что сейчас так лечат разрыв крестов под капельницей???? Я отстал от медицины???
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каа
1473307621
Самое страшное позади - Я уже рядом.... даааа)))) сказанула в своем репертуаре... Здоровья и семейного счастья вам...)))
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Etiainen
1473310366
Бузовы всегда вместе) молодцы)
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WhiteEgon
1473310617
Локо надо его быстрее продавать. Он и так посредственный игрок, а после 'крестов' уже не заиграет как раньше.
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Сергей Свояк
1473319347
Для чего здесь публикуют подобного рода "новости" ?
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СЛАВА 81
1473333086
Посмотрите внимательно на фото, Тарасов - угрюмый, а Бузова - радостная , что ее фотографируют.
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