Жена Тарасова: «Мой муж – боец, самое страшное – позади. Я рядом»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов успешно перенес операцию. Об этом сообщила на своей странице в Instagram его супруга Ольга Бузова.

«Спасибо большое всем, кто писал, переживал, молился за моего мужа. Он уже рядом, со мной, все прошло хорошо. Мой муж – боец, самое страшное – позади. Я рядом», – написала Бузова.

Напомним, Тарасов получил разрыв крестообразной связки, находясь в расположении сборной.