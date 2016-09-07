Манчини: «Яя Туре может изменить исход сезона, как Месси или Роналду»

Бывший главный тренер «Интера» и «Манчестер Сити» Роберто Манчини поделился своим мнением о Яя Туре.

«Яя всегда был одной моих целей в «Интере». Мы с президентом Эриком Тахиром почти договорились о покупке Туре год назад, но он не захотел предавать «Манчестер Сити».

Туре, как и Златан Ибрагимович, является одним из тех игроков, которые делают разницу. Он может изменить своими действиями исход сезона, как Лионель Месси или Криштиану Роналду», – сказал Манчини.

Напомним, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оставил Туре вне заявки на Лигу чемпионов.