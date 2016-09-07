Оздоев: «Черчесов – классный специалист, как тренер он может дать мне очень многое»

Хавбек «Рубина» Магомед Оздоев рассказал о том, как он получил вызов в сборную России от нового главного тренера национальной команды Станислава Черчесова. Также игрок отметил, что уже был знаком со специалистом ранее, несмотря на то, что ни разу в своей карьере не работал под его началом.

– Как узнали, что вы в списке Черчесова?

– Пришел с тренировки – звонит незнакомый номер. Оказалось, журналист. От него и узнал.

– Это тогда вы сказали самоуверенное: «Ничего неожиданного в вызове нет»?

– Слова переиначены. Я сказал в другом ключе: «Надеялся, что меня вызовут, и рад, что надежды оправдались».

– РФС вообще не оповещает игроков о приглашении на сбор?

– Оповещает. Но только после того, как список игроков официально объявили на сайте. Пришло СМС от Сергея Куличенко (старший администратор сборной. – Ред.), обсудили, на какое время лучше взять билет до Москвы. При Капелло то же самое было, заранее о вызове никто не знал. Только тогда эсэмэски приходили от Элизабет (Бартоше, бывшая тревел-менеджер сборной. – Ред.): «Вас вызвали в сборную».

– С Черчесовым вас хоть что-то связывает?

– В командах никогда не пересекались, но знакомы. Как-то раз я приехал на матч «Терека» друзей повидать. В ту пору команду как раз Черчесов возглавлял. Тогда и познакомились.

– Ринат Билялетдинов говорит, что в 2014-м Черчесов хотел пригласить вас в «Динамо». Было?

– Да, мой менеджер говорил мне об интересе со стороны «Динамо». Было приятно узнать об этом, потому что у динамовцев сильный состав. Да и тренер Черчесов очень хороший, в России его уважают. А после успеха в «Легии» зауважали и в Европе.

– Почему же не перешли?

– На тот момент никаких предложений я не хотел принимать. Меня все устраивало в «Рубине». И сейчас устраивает. Я вообще не любитель бегать из одной команды в другую. Рад, что все-таки появилась возможность поработать с Черчесовым. Убежден, что как тренер он может дать мне очень многое. Классный специалист. Думаю, я не первый человек, который говорит вам об этом.