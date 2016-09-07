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  • Обертан: «В «МЮ» у меня все вышло не очень хорошо из-за травмы»

Обертан: «В «МЮ» у меня все вышло не очень хорошо из-за травмы»

7 сентября 2016, 10:27
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Хавбек «Анжи» Габриэль Обертан рассказал о времени, проведенном в «Манчестер Юнайтед». Напомним, что француз выступал в составе «красных дьяволов» с 2009 по 2011 год.

– За «Лорьян» вы играли так бодро, что на вас засматривались «Челси», «Арсенал», «Реал», «Ювентус». Почему вы выбрали «МЮ»?

– Они следили за мной с 15 лет. Но тогда мама была против переезда за границу, она считала, что в таком возрасте страшно резко все менять. Поэтому тогда я играл за «Бордо», чтобы еще доучиться в школе. «Манчестер» постоянно приезжал на игры молодежной сборной Франции, где я играл. И мне очень понравился их скаут, мы сразу поняли друг друга.

– Какой была первая встреча с сэром Алексом Фергюсоном?

– Мы встретились в формальной обстановке, на подписании контракта. Тогда врачи сказали, что у меня травма спины, и что подписывать меня нет смысла – долго буду восстанавливаться. Но Фергюсон ответил, что ничего страшного в этом нет, и он даст мне восстановиться. Сказал, что верит в меня. «Манчестер» – особенная команда. Там все пропитано богатой историей, тебя окружают потрясающие игроки – как Скоулз, Гиггз.

– Но вам пришлось долго адаптироваться к английскому футболу.

– Адаптация – вещь индивидуальная. У меня все вышло не очень хорошо из-за травмы. Да, я поиграл в нескольких матчах Лиги чемпионов, но это не английский футбол. Прочувствовать английскую Премьер-лигу я смог только спустя полгода, как восстановился от травмы спины. Вообще английский чемпионат более быстрый, более физический. Здесь и тренировки совсем другие – большое внимание посвящено твоей физической форме, мышцам и позиционной игре. Мне пришлось усердно тренироваться после того, как я восстановился от травмы, чтобы прийти в нужную команде форму.

– Фергюсон вспоминал вас в автобиографии: «Болельщики «Юнайтед» порой эксцентричны. Если мы подпишем игрока за два млн фунтов, некоторые посчитают это слабостью и снижением стандартов. Обертан относился к этой ценовой категории. Быстрый, как молния. Но на последней трети поля его ноги иногда ходили беспорядочно. Его задачей было согласовать скорость с работой мозга, чтобы наносить сопернику урон на последней трети».

– Да, я с ним согласен. Все это было в силу возраста, мне не хватало опыта. Можно сказать, я не умел контролировать свое тело, а хотелось каждый матч отыгрывать на все сто и показывать тренеру, на что я способен. Но иногда получалось даже слишком.

– Лоран Блан и Кристиан Гуркюфф отмечали, что ваши проблемы заключаются в психологии. В какой-то несобранности и неуверенности.

– Опять же, все от опыта и возраста. Я хотел быть быстрее всех, но в профессиональном плане мне чего-то не хватало. Мне понадобилось много времени, чтобы понять футбол именно с профессиональной точки зрения, быть более разумным во время игры. Вообще мне везло с тренерами, но никто не сравнится с сэром Алексом. Его харизма, его речь, то, как он настраивает команду перед матчами – все это вызывает огромное восхищение. Он легенда.

Полное интервью Обертана читайте по ссылке.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Анжи Манчестер Юнайтед Обертан Габриэль
Комментарии (1)
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Red-white-чемпион
1473237922
неплохое усиления для пердива
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